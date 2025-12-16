Džeko nakon samo šest mjeseci odlazi iz Fiorentine?

Dolazak Edina Džeke u Fiorentinu ovog ljeta trebao je biti jedno od najvećih pojačanja Serie A, no nakon pola sezone stvari ne idu po planu. Loši rezultati kluba i skroman učinak 39-godišnjeg napadača doveli su do toga da se u siječnju očekuje njegov odlazak, ali ostanak u Italiji.
Džeko nije opravdao očekivanja nakon dolaska iz Fenerbahčea, a klub je na dnu ljestvice. Talijanski mediji ponajviše krive za lošu sezonu najiskusnije igrače, među kojima je i Džeko.
“Možete reći da smo loši, da ne zaslužujemo nositi dres, sve je to u redu, nema problema. Međutim, ako igramo kod kuće, onda nam trebaju navijači da nam pomognu, a ne da zvižde na svaku pogrešnu loptu. Ovo nije u redu.
Ako trebate zviždati, učinite to nakon posljednjeg zvižduka, ali tijekom utakmice trebamo vašu podršku. Sve je istina, ne igramo dobro, ali i dalje nam treba vaša pomoć”, govorio je Džeko u direktnom obračunu s navijačima nakon utakmice protiv AEK-a u Konferencijskoj ligi.
U 17 nastupa za Fiorentinu postigao je samo dva gola, što je daleko ispod njegovog renomea, a rastanak na zimu realna je opcija.
Prema turskom Mynetu, Džeko će ostati u Serie A, a Genoa je glavni kandidat za njegov transfer, koji bi mogao biti realiziran već u siječnju.
