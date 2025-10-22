Bomba iz Italije: Modrić u Milan dovodi legendarnog Vatrenog?!

31-godišnji hrvatski veznjak vratio se na teren u subotu ulaskom s klupe u pobjedi 2:0 nad Evertonom, nakon gotovo pet mjeseci izbivanja zbog operacije Ahilove tetive.

Kovačić je u City stigao iz Chelseaja 2023. i odmah pomogao Pepu Guardioli osvojiti četvrti uzastopni naslov Premier lige. Tijekom sezone 2024./25., kada je ozljeda Rodrija zakomplicirala situaciju u momčadi, preuzeo je ulogu na poziciji šestice zajedno s Ilkayom Gündoganom i Nicom Gonzalezom, a City je sezonu završio na trećem mjestu.

Iako ima još dvije godine ugovora, Milan navodno planira dovesti Kovačića kao potencijalnog nasljednika Luke Modrića. Modrić osobno lobira za dolazak svog velikog prijatelja i kuma u Milan, a u priči se spominje i Christian Pulišić, Amerikanac hrvatskih korijena.

City bi ga u idealnom scenariju prodao prije isteka ugovora, a očekuje se da bi sljedećeg ljeta bio dostupan za oko 10 milijuna eura. Odluka Kovačića o mogućem prelasku ovisit će i o njegovom statusu u Cityju kako sezona bude odmicala.