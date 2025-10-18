VIDEO / Haaland zabija kao na traci! Manchester City preuzeo vrh Premier lige

Nogometaši Manchester Cityja barem na nekoliko su sati preuzeli vrh ljestvice engleskog prvenstva domaćom 2-0 pobjedom protiv Evertona u dvoboju 8. kola.
Oba gola na utakmici postigao je norveški stroj za pogotke Haaland (58, 63).
Mateo Kovačić upao je u igru za City u 86. minuti, dok je Joško Gvardiol ostao na klupi.
City sada ima 16 bodova, kao i drugi Arsenal koji kasnije u subotu gostuje kod Fulhama, dok je Everton 10. sa 11 bodova.
