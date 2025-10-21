VIDEO / Gvardiol i Kovačić igrali u pobjedi Cityja nad Villarrealom

Podijeli :

(Photo by Maria Jose Segovia/DeFodi Images)

U utakmici trećeg kola Lige prvaka Manchester City gostovao je kod Villarreala. Građani su rano poveli te su na kraju slavili s 2:0.

Manchester City poveo je u 17. minuti golom Erlinga Haalanda koji je desnom nogom lijepo završio ubačaj Rica Lewisa.

Do kraja poluvremena zabio je i Bernardo Silva. Njemu je ubacio Savinho, a Portugalac je potom glavom zabio za 2:0 na poluvremenu.

U drugom dijelu nije bilo pogodaka i City je s 2:0 protiv Villarreala došao do druge pobjede u tri utakmice Lige prvaka. Jedino im je Monaco otkinuo bodove u drugom kolu kada su s njima remizirali 2:2. Za City su u pobjedi nastupili Joško Gvardiol i Mateo Kovačić. Gvardiol je odigrao cijeli susret dok je Kovačić ušao u 57. minuti umjesto Nica Gonzaleza.

