Bašić ‘uskrsnuo’ u prvih 11 nakon više od dvije i pol godine, Lazio uvjerljiv na gostovanju

Lazio je večeras u gostima pobijedio Genou s 3-0 u petom kolu talijanske Serie A.
Golove za rimski klub postigli su Matteo Cancellieri u četvrtoj minuti, Valentin Castellanos u 30. minuti i Mattia Zacchani u 63. minuti.
Za Lazio je do 84. minute igrao Toma Bašić. Bivši igrač Hajduka je ove sezone čak 18 puta bio na klupi Lazija, ali nijednom nije dobio priliku zaigrati. Tako ove i prošle sezone nema upisanih minuta u seniorskom nogometu, a posljednji nastup imao je 20. svibnja prošle godine na posudbi u Salernitani.
Za Lazio je posljednji put igrao 5. prosinca 2023., kada je u Kupu upisao devet minuta – jedini nastup u sezoni 2023./24. U početnoj postavi rimskog kluba nije bio još od 4. siječnja 2023.
Lazio je prekinuo niz od dva uzastopna poraza i sada je na 12. mjestu Serie A sa šest bodova, dok je Genoa na pretposljednjem, 19. mjestu, s dva boda.
