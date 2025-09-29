Luka Modrić je veličanstven: Hrvatski kapetan u 41. godini postavio zapanjujući svjetski rekord

Podijeli :

Fifpro u izvješću naglašava kako su podaci zabrinjavajući, posebno za igrače koji su uz naporne rasporede nastupali i na Svjetskom klupskom prvenstvu, bez dovoljno vremena za odmor.

Luka Modrić (40) prošle je sezone bio nogometaš s najviše odigranih utakmica na svijetu. Prema godišnjem izvješću Fifproa, hrvatski kapetan upisao je čak 76 nastupa za klub i reprezentaciju u sezoni 2024./25., uključujući službene i prijateljske utakmice.

Odmah iza njega nalazi se bivši suigrač iz Reala, 14 godina mlađi Federico Valverde, sa 72 odigrane utakmice, a posebno se istaknuo nizom od 58 uzastopnih nastupa. Slijede Fabian Ruiz sa 71 te Alessandro Bastoni sa 70 utakmica.

Modrić je pritom proveo ukupno 4.376 minuta na terenu, u prosjeku nešto manje od 58 minuta po susretu.