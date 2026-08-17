Šemper opet dokazao da je majstor za penale: Obranio prvi i trasirao Pisi put dalje u Kupu

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Hrvatski vratar Adrian Šemper ponovno je bio jedan od ključnih ljudi Pise u Kupu Italije. Pisa je u toskanskom derbiju protiv Empolija odigrala 1:1, a nakon toga slavila 4:3 u raspucavanju jedanaesteraca.

Pisa je povela u 44. minuti preko Tommasa Marrasa, dok je Empoli izjednačio u 61. pogotkom Edoarda Saporitija. Kako nema produžetaka, odmah se pristupilo penalima.

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Šemper je već kod prvog pokušaja pokazao koliko je opasan u raspucavanjima. Obranio je penal Luci Magninu, čime je Pisi odmah donio prednost. Njegovi suigrači potom su bili precizni, dok je Saporiti promašio posljednji Empolijev jedanaesterac za potvrdu prolaska.

Hrvatski vratar imao je nekoliko važnih obrana i tijekom utakmice, a ovo mu nije prvi put da briljira s bijele točke. Prošle sezone protiv Cesene obranio je čak četiri penala u raspucavanju.

Šemper je u Pisu stigao iz Coma 2024. godine i bio jedan od važnijih igrača momčadi koja se tada vratila u Serie A, no prošle sezone ponovno je ispala u niži rang. U sljedećem kolu Kupa Pisu čeka Fiorentina.