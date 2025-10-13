Sarajevo nazvalo jednu tribinu po Halidu Bešliću

Podijeli :

Screenshot/FK Sarajevo

Nogometni klub Sarajevo nazvao je zapadnu tribinu Stadiona Koševo po Halidu Bešliću, nedavno preminulom bosanskohercegovačkom glazbenom velikanu.

Potvrdili su to iz Sarajeva na službenoj stranici:

“Našem Halidu, prijatelju i vjernom navijaču

U ime svih navijača Nogometnog kluba Sarajevo, zaposlenika i igrača, te Upravnog odbora izražavamo ti duboku zahvalnost za sve što si dao našoj domovini, ovom gradu i našem klubu, ne samo kroz pjesmu, već kroz svoj život, karakter i ljubav koju si godinama dijelio sa svima nama.

Zato, od danas, Zapadna tribina nosi tvoje ime, da se zna i pamti, da svaka pjesma i svaki povik s nje bude i tvoj glas.

Hvala ti, Halide, što si bio naš. Ova tribina, ovaj klub i ovaj grad će te vječno pamtiti.”