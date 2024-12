Sapunica Icardija i Wande se nastavlja: ‘Spavala je s jednim od mojih bivših suigrača u mojoj kući, a postoji i snimka’

Podijeli :

AP Photo/Luca Bruno via Guliver

Jedan od najpoznatijih svjetskih parova, Wanda Nara i Mauro Icardi, kraj 2024. godine dočekuju u sudnici Buenos Airesa. Njihova burna ljubavna priča okončana je u kolovozu prošle godine, nakon čega su uslijedile međusobne optužbe.

Wanda je Icardija prijavila za obiteljsko nasilje, što je nogometaš odlučno opovrgnuo, tvrdeći da mu time narušava ugled. Osim optužbi za nasilje, bivši supružnici vode pravnu bitku i oko skrbništva nad kćerima Francescom (9) i Isabellom (8), dok Icardi također traži pravdu zbog deložacije iz zajedničke vile u Buenos Airesu. S druge strane, Wanda povezuje stresan život s Icardijem i svoju borbu s leukemijom, koja joj je dijagnosticirana tijekom njihovog braka, naglašavajući koliko su problemi utjecali na njezino zdravlje. Situacija je dodatno eskalirala tijekom posljednje sudske rasprave u Argentini, koja je obilovala dramatičnim trenucima.

Icardi je pred sudom iznio prepisku s Wandinom majkom, koja, kako tvrdi, dokazuje njezinu nevjeru. Prema njegovim riječima, ljubavnik je bio njegov bivši suigrač iz Intera, Keita Balde Diao, čime su dodatno zakomplicirani ionako napeti odnosi bivšeg para.

“Spavala je s jednim od mojih bivših suigrača u mojoj kući u Milanu. Ne zaboravi da sam se ja borio za našu obitelj, a ona je tri godine vodila dvostruki život i sada izlazi s tim tipom”, stoji u poruci priloženoj sudu.

“Možda je živjela stresno zato što je morala skrivati svoje afere, pa je to dovelo do bolesti za koju me želi okriviti”, napisao je Icardi u drugoj poruci.

Bivša žena navodnog Wandinog ljubavnika Keite Baldea, Simona Guatieri, potvrdila je aferu s Wandom.

“Dva mjeseca nakon našeg vjenčanja u svibnju 2022. Mauro me kontaktirao da bi me obavijestio o susretu između mog muža i njegove žene. Bilo je to u Maurovoj kući, postoje dokazi sa sigurnosnih kamera”, kazala je.