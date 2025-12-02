Sanchez pred Kup: ‘Pripremat ćemo se kao da je europska utakmica, nema mjesta za pogrešku’

Podijeli :

HNK Rijeka

Rijeka u srijedu od 13 sati gostuje kod Mladosti Ždralova u sklopu osmine finala Kupa.

Utakmicu je najavio trener Rijeke, Victor Sanchez.

“Kup je uvijek zanimljivo natjecanje. Nema prostora za pogrešku, drugu priliku. To je nevjerojatno natjecanje jer u nekoliko utakmica, kao u Europi, možeš doći do vrlo važnih utakmica, pa i europskih nastupa”, rekao je Sanchez.

Mladost je vodeća momčad Druge HNL, trećeg ranga hrvatskog nogometa.

“Bilo kakvo podcjenjivanje protivnika uvijek je velika prijetnja. Izazov je igrati na protivničkom terenu gdje ćemo naići na težak travnjak što smo vidjeli kroz analizu utakmica. To nas tjera da ovu utakmicu shvatimo više nego ozbiljno. Tako joj i pristupamo. Pripremit ćemo utakmicu s istim intenzitetom i istim fokusom kao da igramo u europskom natjecanju, jer imam iskustva i kao igrač i kao trener koliko su ove utakmice teške. Uvjeti terena smanjuju razlike između momčadi”, dodao je trener Rijeke.

“Igraju direktnim stilom kako bi stvorili što više situacija u protivničkom kaznenom prostoru. Oni će se vjerojatno braniti u niskom bloku, kompaktno. Očekujemo da će nam prepustiti posjed i čekati naše pogreške kako bi ušli u tranziciju, snažni u duelima i agresivni. Tipično, bit će visoko motivirani protiv momčadi iz prve lige i moramo biti spremni na to”, zaključio je Sanchez.