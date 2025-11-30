Rijeka dugo vodila pa ipak remizirala s Lokomotivom na Maksimiru

Podijeli :

xIgorxKupljenikx via Guliver Image

U 15. kolu SuperSport HNL-a Lokomotiva je na Maksimiru ugostila Rijeku koja je stigla na krilima pobjede protiv Hajduka s 5:0. Ipak, dobru formu u HNL-u nisu nastavili te su u gostima remizirali 1:1.

Trener Rijeke Victor Sanchez poprilično je izmiješao sastav pa je tako Toni Fruk ostao na klupi kao i Ante Oreč, Samuele Vignato, Amer Gojak, Daniel Adu-Adjei te Anel Husić. Svi oni su u četvrtak bili u početnom sastavu u remiju s AEK-om iz Larnace.

Čak ni toliko promjena nije utjecalo na Rijeku jer su već u trećoj minuti preko Ante Mateja Jurića došli do vodstva na Maksimiru.

Lokomotiva je mogla izjednačiti u 22. minuti kada je u velikoj prilici bio Mirko Sušak, ali udarac mladog igrača uspješno je obranio kapetan Rijeke Martin Zlomislić. I u 30. minuti su Zagrepčani imali šansu za 1:1. Tako da je Marko Pajač pronašao Marka Vešovića, ali Crnogorac je iz blizine pucao preko gola gostiju.

Bila je to posljednja prilika u prvom dijelu te se na predah otišlo s 1:0 za aktualne prvake HNL-a.

U drugom poluvremenu prvu priliku imala je Rijeka. Tada je Jurić pobjegao obrani nakon čega je uputio udarac koji mu je uspješno obranio Josip Posavec.

Lokomotiva je ponovno zaprijetila u 59. minuti, a tada je Ivan Katić ipak pucao pored gola i Rijeka se spasila.

Ali momčad s Kvarnera to nije uspjela u 76. minuti. Tada je Aleks Stojaković dobro reagirao na ubačaj Vešovića te je iz poluvoleja pogodio za 1:1. Bio je to i posljednji pogodak na utakmici te susret završio 1:1.

Ovim remijem obje momčadi skočile su jedno mjesto na tablici HNL-a. Lokomotiva je sa sedmog skočila na šesto dok je Rijeka s osmog skočila na sedmo.

Obje ekipe preskočile su Goricu koja u ponedjeljak od 18 sati na svom travnjaku dočekuje Dinamo. Modri bi u slučaju pobjede u tom susretu preskočili Hajduk na ljestvici te bi iskoristili kiks Splićana protiv Varaždina (1:1) na Poljudu.