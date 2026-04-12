Sanchez otkrio što je s ozljedma Fruka i Barišića: ‘Ne izgleda dobro’

AP Photo/Petros Karadjias via Guliver Image

Osijek je na Rujevici slavio protiv Rijeke rezultatom 0:2 u susretu 29. kola SuperSport HNL-a. Strijelci su bili Samuel Akere već u petoj minuti te Nail Omerović u samoj završnici susreta. Nakon tog poraza izjavu je dao trener Rijeke Victor Sanchez

“Krenuli smo dobro, stvarali smo dobre akcije, ali počelo nam se događati puno problema. Autogol i ozljeda Barišića, koja mi je sad najveći problem. Nemam još informacija, ali izgleda loše. Fruk ima problema s leđima. Stvarali smo prilike, ali nismo uspjeli izjednačiti, a na kraju su oni iz tranzicije zabili drugi gol. Pucali su nam jednom, a zabili dva gola. To je nogomet. Nije bio naš dan”, rekao je Sanchez.