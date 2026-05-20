Sanchez otkrio: ‘Kad sam došao u Rijeku od svih sam slušao da se Hajduk mora pobijediti’

Marin Franov CROPIX via Guliver

Trener Rijeke osvrnuo se na svoj rad u HNL-u.

Victor Sanchez ovih dana boravio je u Ljubljani, gdje je naknadno primio nagradu za najboljeg trenera slovenske prve lige prošle sezone (2024./2025.), pritom se posebno osvrnuo na svoj rad u hrvatskom nogometu.

Sanchez je uspio odvesti Rijeku sve do osmine finala Konferencijske lige gdje su naletjeli na francuski Strasbourg, a u HNL-u su kolo prije kraja na četvrtom mjestu. Trećeplasirani Varaždin bježi im bod, a za vikend igraju upravo protiv njih.

“Mislim da je ovo bila uspješna sezona za Rijeku, bez obzira na sve”, rekao je Sanchez za siol.net pa dodao:

“Nismo osvojili pehare, ali izborili smo Europu, što je bio glavni cilj. Teško je konkurirati Dinamu i Hajduku, posebno Dinamu koji je ove godine bio jako fokusiran na domaće natjecanje. Bila je to sjajna sezona zagrebačke momčadi, a Rijeka im je zadala najviše problema u međusobnim utakmicama.”

Ponosan je na rezultate u Europi.

“Istina, razlika je na kraju velika, ali Rijeka je također uložila puno energije u ostvarenje europskog cilja i prolazak skupine nakon više od 40 godina.”

Osvrnuo se na Hajduk.

“Uspjeli smo napraviti i nešto važno, kada sam došao u klub, praktički sam od svih slušao da se Hajduk mora pobijediti. Takva rivalstva su duša nogometa, mi smo ostvarili najveću pobjedu u povijesti Jadranskog derbija. Također smo izbacili rivala iz Kupa, i to nešto znači.”

Sanchez je ove sezone na klupi Rijeke upisao 17 pobjeda, 13 remija i 12 poraza.