Sanchez nakon ključne pobjede za Europu: ‘Sretan sam zbog njega, zaslužio je zabiti’

xLukaxKolanovicx via Guliver Image

U 33. kolu SuperSport HNL-a Rijeka je na Maksimiru gostovala kod Lokomotive te je tražila važnu pobjedu u borbi za TOP 4. Do toga je i došla s dva gola Daniela Adu-Adjeija i jednog pogotka Merveila Ndockyta u pobjedi od 3:0. Nakon susreta svoj komentar dao je Victor Sanchez.

“Ovo je bila jako važna pobjeda za nas. Igrali smo protiv jako dobre momčadi, koja se također bori za Europu. Dobro smo se borili i sretan sam da su naši napadači iskoristili svoje šanse danas. Sretan sam i zbog Daniela, zaslužio je zabiti. Fruka nam je cilj dovesti što prije u najbolje stanje.