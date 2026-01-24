Sanchez: Igrači su pokazali da su spremni suočiti se s problemima

Podijeli :

Luka Kolanovic via Guliver

Rijeka i Slaven Belupo podijelili su bodove na Rujevici odigravši 2:2 u susretu 19. kola SuperSport HNL-a. Pogotke za domaćina postigli su Merveil Ndockyt i Tiago Dantas, dok su za gostujuću momčad strijelci bili Ilija Nestorovski i Adriano Jagušić. Rijeka je cijelo drugo poluvrijeme igrala s igračem manje nakon što je Ante Majstorović isključen, pa se osvojeni bod može smatrati uspjehom s obzirom na okolnosti. Nakon utakmice susret je prokomentirao trener Rijeke Victor Sanchez.

“Mislim da je to bila jako dobra utakmica u teškim uvjetima, na terenu koji je bio vrlo nezahvalan, mekan i klizav. Igračima je bilo izuzetno teško održati stabilnost, a kada više od 45 minuta moraš igrati s igračem manje protiv kvalitetnih momčadi poput Slaven Belupa, koji je u ovom trenutku u jako dobroj formi, onda je to zaista zahtjevno”, rekao je na početku.

Zadovoljstvo je izrazio zbog činjenice da je njegova momčad dvaput uspjela sustići rezultatski zaostatak.

“Sretan sam jer je moja momčad dvaput nadoknadila zaostatak. Teško je, ali ovakve utakmice prije svega donose zadovoljstvo. Igračima stalno ponavljamo da želimo prihvaćati poteškoće na isti način, s istim karakterom i s užitkom u igri. Utakmica protiv Slaven Belupa bila je savršen scenarij da pokažemo taj karakter i igrači su napravili iskorak naprijed. Pokazali su nam da su spremni suočiti se s problemima.

Zato ovdje nije poanta samo u rezultatu. Ovo su utakmice koje ti donose veću nagradu. Danas bodovi nisu važniji od spoznaje da igrači imaju karakter za nadvladati teške situacije. Dvaput smo gubili protiv dobre momčadi, na ovako teškom terenu i u ovim uvjetima. Zato sam sretan zbog njih i čestitam im. Okrećemo se sljedećoj utakmici”, naglasio je Sanchez.

Objasnio je i što se dogodilo već na samom početku utakmice, u prvoj minuti susreta.

“Primili smo pogodak nakon sjajnog poteza, odličnog ubačaja s boka i vrlo dobrog udarca glavom. Takvi me centaršutevi podsjećaju na moja najbolja vremena igranja na krilu. O tome smo razgovarali, ali smatram da smo u prvom poluvremenu igrali dobro. Imali smo posjed lopte, igrali smo na protivničkoj polovici. Suparnik je bio dobro organiziran, s puno energije u prvom dijelu, dobro su se branili i čekali tranzicije.

U tim prijelazima su stvorili nekoliko opasnih situacija, što je bilo za očekivati. Mi smo tražili izjednačenje i igrali smo u skladu s planom, pronalazili igrače između linija, napadali po bokovima. Nedostajala nam je kvalitetnija završna lopta u kazneni prostor kako bismo završili akcije, ali sveukupno smo odradili dobar posao.

Po mom mišljenju, prvo poluvrijeme bilo je dobro. To potvrđuju i statistike, posjed, dominacija, dok su oni bili opasni iz tranzicije, što je normalno u ovakvim uvjetima. Na ovakvom terenu teško je imati preciznost. Očekivali smo ovakvu utakmicu, ali kada se nađeš u rezultatskom zaostatku, moraš više riskirati, radiš više pogrešaka, dolazi do više tranzicija, a s igračem manje pojavljuje se i više prostora. Unatoč svemu, mislim da smo reagirali jako dobro.”

Govorio je i o reakciji momčadi nakon crvenog kartona te taktičkim odlukama.

“Ostali smo mirni nakon crvenog kartona i nismo izgubili strukturu igre. Razmišljali smo odmah o izmjeni, da ubacimo dodatnog stopera kako bismo stabilizirali obranu umjesto Mastorovića, ali smo odlučili pričekati poluvrijeme kako bismo mirno odlučili u kojem ćemo sustavu nastaviti. Smatram da smo donijeli dobre odluke, cijeli stožer je puno pomogao.”

Upitan koliko je zahtjevno voditi utakmicu s igračem manje, Sanchez je istaknuo prilagodbu i doprinos svih igrača.

“Utakmicu s igračem manje izuzetno je teško voditi. Imali smo više opcija i različite formacije, ali u drugom poluvremenu smo se dobro organizirali, u sustavu 4-3-2, odnosno 4-3-1-1. To nam je omogućilo da se ne povučemo prenisko tijekom cijelih 45 minuta, što se često događa u takvim situacijama. Kad je umor krenuo, svi igrači su dali ogroman doprinos.

Igrači koji su ušli u igru, neki od njih i u svojim prvim minutama, pokazali su vrlo dobru razinu. Zbog toga sam sretan zbog svih njih. Igrali smo 45 minuta s desetoricom. Pogodak Dantasa bio je briljantan. Taj karakter smo već prepoznali kroz skauting, odrađen je jako dobar posao dovođenjem tog igrača, koji će nam puno pomoći.

Već se vide usporedbe s nekim drugim igračima i mi smo jako zadovoljni. Atmosfera u svlačionici je odlična, svi guraju jedni druge. Dobili smo novu energiju i novu snagu u momčadi.”

Otkrio je i što je poručio igračima na odmoru između dva poluvremena.

“Na poluvremenu nisam bio glasan. Igrači nisu bili ljuti. Naravno da nisi sretan kada primiš pogodak, ali ja volim nogomet. U analizi se uvijek može pronaći nešto što se može bolje napraviti, ali kada primiš pogodak nakon ovakvog ubačaja i ovakvog udarca glavom, ponekad moraš priznati kvalitetu protivnika i pokušati odgovoriti.

U prvom poluvremenu smo pokušali sve. Igračima sam rekao da se moramo fokusirati i reorganizirati igru s igračem manje, što je izuzetno zahtjevno. Najvažnije je bilo dati im samopouzdanje. Nisam bio ljut, bio sam fokusiran na to da se reorganiziramo, da damo nadu i vjeru momčadi. Oni su mi pokazali da to imaju. Zato puna podrška igračima.”

Dotaknuo se i teških uvjeta za igru te načina na koji Rijeka želi igrati.

“Teren je bio jako zahtjevan. Znali smo to unaprijed. Takvi tereni izazivaju puno pogrešaka. Mi želimo igrati s loptom, riskirati na protivničkoj polovici, a kada riskiraš, dolaze i tranzicijske situacije. Unatoč tome, nastavit ćemo igrati na isti način. Analizirat ćemo sve i izvući pouke kako bismo nastavili napredovati. Svaki tjedan želim vidjeti da momčad raste iz utakmice u utakmicu, a današnji susret je dobar primjer tog rasta.”

Za kraj je komentirao i pogodak Tiaga Dantasa.

“Ne znam. Najvažnije je da je lopta završila u golu. Izgleda kao da je pucao i mislim da je to tako, ima kvalitetu za to. Ali najbolje je da on sam odgovori.”