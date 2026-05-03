Ova nagrada još jedan je dokaz kakvu sezonu igra Luka Vušković

Devetnaestogodišnji stoper Hamburga time je potvrdio status jednog od najperspektivnijih mladih braniča u ligi. Tijekom sezone istaknuo se sigurnošću u obrani, čvrstinom u duelima i taktičkom zrelošću, a pritom je dodao i konkretan napadački učinak s pet pogodaka i jednom asistencijom u 26 nastupa.

Njegov izbor u momčad sezone posebno dobiva na težini zbog jake konkurencije i činjenice da se radi o sastavu koji su obilježili najveći igrači njemačkog prvenstva. Vušković je tako stao uz bok elitnim imenima Bundeslige.

Idealna momčad EA SPORTS-a izgleda ovako: Gregor Kobel (Borussia Dortmund) – Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Dayot Upamecano (Bayern München), Luka Vušković (Hamburger SV) – Joshua Kimmich (Bayern München), Aleksandar Pavlović (Bayern München), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Luis Díaz (Bayern München), Harry Kane (Bayern München), Michael Olise (Bayern München).

Ovim priznanjem Vušković je dodatno učvrstio status jednog od najvećih hrvatskih talenata te potvrdio da njegov razvoj ide u pravom smjeru u jednoj od najjačih europskih liga.