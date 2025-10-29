Samo je jedan igrač ove sezone startao u svim utakmicama Barcelone, sada se i on ozlijedio!

Podijeli :

xPressinphotox via Guliver

Traje i dalje teška sezona u Barceloni kada su u pitanju ozljede pa je tako novi nogometaš na popisu ozlijeđenih 22-godišnji vezni igrač Pedri.

Barcelona je službeno obznanila da će biti bez Pedrija tri do četiri tjedna zbog ozljede bedrenog mišića. Pedri je jedini nogometaš Barcelone ove sezone koji je počeo u svih trinaest utakmica, u svim natjecanjima.

Na posljednjem susretu, u velikom derbiju i porazu u Madridu kod Reala, Pedri je po prvi puta u karijeri zaradio isključenje, dobivši dva žuta kartona.

Od ranije su u Barceloni ozlijeđeni vratari Ter Stegen i Garcia te vrlo važni igrači Gavi, Lewandowski, Olmo, Raphinha i Christensen. Pedri će gotovo sigurno propustiti prvenstvene dvoboje protiv Elchea i Celte te utakmicu Lige prvaka protiv Club Bruggea.

Barcelona je trenutačno druga na ljestvici španjolske La Lige i ima pet bodova manje od vodećeg madridskog Reala.