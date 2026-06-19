S dva gola srušio Dinamo na Maksimiru, sada je potpisao za Zrinjski

Ex-Yu lige 19. lip 202621:26 0 komentara
Robert Matić / Hajduk.hr

Mario Čuić karijeru će nastaviti u Zrinjskom. Mostarski klub potvrdio je dolazak 24-godišnjeg veznjaka, koji je potpisao ugovor do ljeta 2028. godine.

Nakon prošle sezone provedene u Posušju, za koje je odigrao 33 utakmice i zabio pet pogodaka, Čuić je napravio novi korak u karijeri i preselio u redove aktualnog viceprvaka Bosne i Hercegovine.

Nogometno se razvijao u Hajduku, gdje je kao 19-godišnjak debitirao za prvu momčad. Kasnije je nastupao za slovensko Radomlje, Istru 1961 i Varaždin, prije nego što je stigao u Posušje.

Najpoznatiji trenutak njegove karijere dogodio se u srpnju 2020. godine kada je u dresu Hajduka postigao dva pogotka u pobjedi 3:2 protiv Dinama na Maksimiru. Time je postao prvi hajdukovac nakon Blaža Sliškovića koji je u jednoj prvenstvenoj utakmici na Maksimiru dvaput zatresao Dinamovu mrežu.

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