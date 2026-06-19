Brighton misli ozbiljno: Poslao je novu ponudu za Vuškovića!

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AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Brighton je poslao novu ponudu Tottenhamu za hrvatskog reprezentativca Luku Vuškovića, objavio je talijanski insajder Fabrizio Romano.

Prema njegovim informacijama, engleski klub spreman je platiti 45 milijuna funti, odnosno oko 52 milijuna eura, za 19-godišnjeg stopera.

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Tottenham zasad ne želi prodati jednog od svojih najperspektivnijih igrača te je navodno već odbio dvije ponude za mladog hrvatskog braniča.

Vušković je prošle sezone igrao na posudbi u HSV-u, gdje je impresionirao nastupima. U 30 utakmica postigao je šest pogodaka te se našao u idealnoj momčadi njemačkog prvenstva. Prije toga skupljao je iskustvo na posudbama u belgijskom Westerlou i poljskom Radomiaku.

Iako je Tottenham njegov transfer iz Hajduka dogovorio još 2023. godine za 11 milijuna eura, Vušković se londonskom klubu mogao priključiti tek prošlog ljeta. Za prvu momčad zasad je upisao samo jedan nastup, i to u prijateljskoj utakmici protiv Readinga, u kojoj je u svega nekoliko minuta postigao pogodak i asistirao.

Zbog sjajnih igara posljednjih mjeseci Vušković je privukao interes brojnih europskih velikana, a među klubovima koji se povezuju s njim spominju se Barcelona, Real Madrid, Inter, Juventus i Bayern.