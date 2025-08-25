Rooney dao savjet 15-godišnjem arsenalovcu: ‘Uživaj jer sve brzo prolazi’

Podijeli :

via Guliver

U nedjelju je Arsenal porazio Leeds United s 5:0, a jedna od glavnih priča utakmice bio je 15-godišnji Max Dowman koji je debitirao za Topnike. Mladi Englez postao je tako drugi najmlađi debitant u povijesti Premier lige što je odmah potaknulo priče na Otoku. Njegov uspon komentirala je nekad najveća zvijezda Engleske Wayne Rooney.

“Ludo je igrati u Premier ligi s toliko godina. Znam da sam ja igrao kad sam bio jako mlad, ali on je više od 150 dana mlađi od mene.

Osvježavajuće je vidjeti kako tako mladi igrač dobiva priliku, a iako igra za Arsenal svaki put kad se izbaci prema unutra zaviknem ‘pucaj’. Stvarno želiš da tu loptu smjesti u rašlje”, komentirao je Rooney njegovu igru za BBC.

Nakon toga se dotaknuo njegove mladosti i savjeta koje bi mu udijelio.

“Teško je za svakoga. Prva stvar koju moraš učiniti je ostati blizu obitelji i svojih bliskih prijatelja. Slušaj ih jer ćeš imati ljude koji ti žele doći blizu i postati ti prijatelj – neki iz dobrih razloga, a neki baš i ne.

Moraš se pobrinuti da slušaš savjete svojih bližnjih, a ne onih koji gledaju izvana.”

Uz to je dodao i da mora uživati na terenu.

“Neka uživa. Sigurno ćemo vidjeti mnogo toga od njega, brojne golove i asistencije, ali neka uživa i iskoristi najbolje od ovoga jer sve brzo prolazi. Kad si mlad, nekad zaboraviš na to”