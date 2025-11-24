Rooney: Da sam na mjestu Arnea Slota, pokušao bih donijeti veliku odluku

Podijeli :

AP Photo/Jon Super via Guliver

Ne ide ove sezone, porazi se nižu, a ono što Liverpool pokazuje na terenu ne sliči igri skupe, iskusne, šampionske momčadi. I svaki novi poraz povod je za val kritika.

Po broju izrečenih kritika na račun perjanica Liverpoola ove sezone prednjači Wayne Rooney, koji u svom podcastu praktički svake nedjelje komentira igre Mohameda Salaha ili Virgila van Dijka. Nije to, naravno, ništa neočekivano — ipak mu je to sada posao.

Nakon poraza Liverpoola od Nottingham Foresta na Anfieldu (0:3), Rooney je imao novi savjet za Arnea Slota. Što se njega tiče, vrijeme je da Egipćanin ostane na klupi.

“Da sam na mjestu Arnea Slota, pokušao bih donijeti veliku odluku, ako ništa drugo da vidim kakav će utjecaj imati na ostatak momčadi. Salah ne pomaže ekipi defenzivno.

Ako si netko od igrača koji su stigli ovog ljeta, a sjediš na klupi i gledaš njega kako ne trči… Opet, on jest legenda kluba i uvijek treba imati na umu što je sve napravio za klub, ali kakvu poruku to šalje pojačanjima koja griju klupu”, rekao je Rooney.

Liverpool je trenutno 11. na ljestvici, sa po šest pobjeda i šest poraza, te s više primljenih nego postignutih golova.

“Prolaze kroz težak period. Trebali bismo uzeti u obzir i tragediju koja se dogodila Diogu Joti. Kakav to efekt ima na igrače kada su izgubili suigrača i prijatelja. Sigurno da to utječe na njih. Ali jednostavno nema izgovora za to što se ne bore i ne napadaju“, dodao je.

“Mislim da Slota čeka veliki posao u smislu da mora natjerati momčad da igra i pobjeđuje. Važna je i činjenica da se u ovom trenutku, u ovakvoj seriji rezultata, sve češće spominje ime Jürgena Kloppa.

To je poput prisustva Alexa Fergusona. Naprimjer, kada je David Moyes došao u Manchester United, pa onda Louis van Gaal – cijelo se vrijeme pojavljivalo Fergusonovo ime. Sada je tako i sa Slotom, Kloppovo ime stalno ‘iskače’. On nije Jürgen Klopp. On nije dobar kao Jürgen Klopp. Ali mislim da navijači Liverpoola jednostavno moraju prijeći preko toga i podržati ga“, zaključio je Rooney.