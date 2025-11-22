VIDEO / Slot pred otkazom: Nottingham na Anfieldu ‘razbio’ Liverpool

Podijeli :

U 12. kolu engleske Premier lige Liverpool je na Anfieldu ugostio Nottingham Forest. S obzirom na to da su se Redsi u posljednje vrijeme probudili, očekivala se pobjeda protiv nekadašnjeg osvajača Lige prvaka. Međutim, u 33. minuti je Murillo zabio za vodstvo Foresta. Samo dvije minute kasnije Igor Jesus je pogodio za 2:0, no Liverpool se tada spasio jer je Brazilac igrao rukom. Ipak, početkom drugog dijela Nicolo Savona je zabio za 2:0, a onda je u 78. minuti sve nade Liverpoola u povratak ugasio Morgan Gibbs-White. Ovaj poraz je Liverpool bacio na 11. mjesto Premier lige i sve češće se spominje mogući odlazak Arnea Slota s Anfielda. Liverpool je imao zauzet prijelazni rok u kojem su potrošili mnogo novaca na dovođenja, ali nizozemski trener to nije uspio posložiti. Redsi za vodećim Arsenalom kasne već osam bodova, ali imaju i utakmicu manje koju će Topnici nadoknaditi u nedjelju gradskim derbijem s Tottenhamom.

U ostalim utakmicama vidjeli smo remi Bournemoutha i West Hama (2:2), pobjedu Fulhama nad Sunderlandom (1:0), slavlje Crystal Palacea u gostima kod Wolvesa (2:0) te dramatični pobjedu Brightona nad Brentfordom (2:1) u kojem je londonska momčad u nadoknadi propustila doći do remija jer je Igor Thiago promašio kazneni udarac.

