Romano: Uskoro se očekuje Modrićeva odluka

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Leonardo Ramirez via Guliver

Oglasio se i najpoznatiji nogometni insajder.

Trener Milana Ruben Amorim je navodno čak tri puta telefonski kontaktirao Luku Modrića jer ga vidi kao ključni stup svog novog projekta na San Siru, ne samo zbog onoga što još uvijek može pružiti na travnjaku, već prvenstveno zbog njegova pobjedničkog mentaliteta i liderskih osobina. Kako javljaju talijanski izvori, sada se čeka samo konačan odgovor o nastavku suradnje.

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Sve je u rukama samog Modrića, no u Milanu vlada optimizam da će veznjak koji uskoro puni 41 godinu, potpisati na još jednu sezonu. Iako mu je ugovor službeno istekao 30. lipnja, čime je postao slobodan igrač, u njemu je postojala klauzula o automatskom produljenju za dodatnu godinu koju igrač može samostalno aktivirati.

Odluči li se za tu opciju, Modrić će ostati vezan za Milan do 30. lipnja 2027. godine, i to pod identičnim financijskim uvjetima kao i do sada. Prema ranijim pisanjima talijanskih medija, njegova godišnja neto plaća iznosila bi četiri milijuna eura, u što su uračunati i bonusi.

Da je konačni potpis pred vratima, potvrđuje i najpouzdaniji stručnjak za transfere, Fabrizio Romano. On navodi da u Milanu ne sumnjaju u sretan završetak pregovora, dok Amorim već naveliko slaže taktičke zamisli s Modrićem u prvoj postavi.

“Konačna odluka očekuje se uskoro, a Modrić u osobnu odluku uključuje i svoju obitelj”, ističe Romano.