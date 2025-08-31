Rijeku čeka pakao na Poljudu: Hajduk prodao skoro 30 tisuća ulaznica

Podijeli :

xLukaKolanovicx via Guliver

Nedjeljno kolo HNL-a zaključuju Hajduk i Rijeka Jadranskim derbijem na Poljudu. Splićani su kiksom Dinama u Varaždinu dobili priliku za skok na prvo mjesto, a takvu priliku njihovi navijači ne propuštaju.

Desetak sati prije početka utakmice Hajduk je na svom WhatsApp profilu objavio kako je prodano 29 tisuća ulaznica za susret s mrskim rivalom Rijekom. Kapacitet Poljuda je nešto više od 33 tisuće, ali nerijetko se neki dijelovi stadiona zatvore pa se rasprodanim stadionom smatra kada brojka pređe 30 tisuća gledatelja.

Za očekivati je da će do početka utakmice Hajduk rasprodati sve raspoložive ulaznice, a vjerujemo kako će južni dio tribine također biti popunjen riječkom Armadom.

Utakmica počinje u 21 sat, a Hajduk pobjedom može preskočiti Dinamo na ljestvici. Rijeka, pak, s pobjedom može uhvatiti priključak na vrhu HNL-a.