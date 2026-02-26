Rijeka u lov na povijest ide s ovih 11, ali i bez glavnog trenera Sancheza

Podijeli :

AP Photo/Petros Karadjias via Guliver Images

Nogometaši Rijeke večeras od 18:45 sati na Rujevici igraju uzvratnu utakmicu doigravanja za plasman u osminu finala Konferencijske lige protiv ciparske Omonije. Hrvatski prvak u susret ulazi s golom prednosti iz prve utakmice.

Dvoboj na Rujevici nije samo još jedna stavka u rasporedu, već prilika za ulazak među 16 najboljih i nastavak europske avanture koja bi ovu generaciju mogla trajno urezati u klupsku povijest.

Rijeka je u prvom susretu na Cipru slavila s minimalnih 1:0, čime je stekla vrijednu zalihu uoči uzvrata pred domaćim navijačima, gdje sada traži potvrdu prolaska dalje.

Ipak, situacija nije potpuno idealna. Zbog kartona pravo nastupa nemaju Morchiladze i Ndockyt, a na klupi neće biti ni trenera koji je vodio momčad kroz europske izazove, Victora Sancheza.

Španjolski trener je u ponedjeljak proslavio 50. rođendan, no već sljedećeg dana završio je u bolnici. Nakon što se u utorak navečer nije osjećao dobro, preventivno je zadržan u riječkom KBC-u zbog zdravstvenih poteškoća. Klub nije želio ništa prepustiti slučaju pa će ekipu u večerašnjoj utakmici voditi njegov pomoćnik Ramiro Munoz.

Očekivani sastav Rijeke:

Zlomislić – Barišić, Majstorović, Radeljić – Oreč, Dantas, Petrovič, Vignato – Fruk – Jurić, Adu-Adjei