Rijeka ponovno zamijenila domaćinstvo u Kupu, na Rujevici dočekuju četvrtoligaša

HNK Rijeka

Nogometaši Rijeke će 17. rujna 2025. u 18 sati na stadionu Rujevica ugostiti NK Maksimir u šesnaestini finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa. Iako je uobičajena praksa da domaćinstvo u ovoj fazi natjecanja pripadne klubovima s nižim koeficijentom – čime prvoligaši često gostuju kod niželigaša. Ovog puta došlo je do zamjene domaćinstva između Rijeke i Maksimira, koji nastupa u Trećoj NL Centar, četvrtom rangu natjecanja.

Naime, Povjerenstvo za natjecanje odlučilo je uvažiti zamolbu NK Maksimir, uz suglasnost HNK Rijeka. Maksimir je 5. rujna dostavio mišljenje i preporuku Policijske uprave zagrebačke, u kojoj se navodi da igralište Oboj ne ispunjava sigurnosne uvjete za održavanje utakmice protiv Rijeke, niti omogućuje adekvatno zbrinjavanje gledatelja. Klub je stoga preporučen da potraži drugi sportski objekt za odigravanje susreta.

