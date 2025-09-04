Rijeka ide u posjet papi kako bi se momčad bolje upoznala

Podijeli :

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver

Nakon pet odigranih kola nove sezone SuperSport HNL-a, slijedi reprezentativna stanka, no to ne znači da hrvatski klubovi miruju.

Aktualni prvak Rijeka prolazi kroz turbulentno razdoblje. Trener Radomir Đalović dobio je otkaz, a na njegovo mjesto stigao je Španjolac Víctor Sánchez. Novi trener imat će priliku bolje upoznati svoju momčad u nesvakidašnjim okolnostima, kroz planirani posjet papi.

Kako doznaje Ofenziva, Rijeka će u srijedu, 17. rujna, imati audijenciju kod pape Lava XIV., čime će postati prvi hrvatski klub koji je primljen kod novog poglavara Katoličke Crkve, koji je pontifikat započeo 8. svibnja 2025. godine kao 267. papa.

Od ostalih hrvatskih klubova, Hajduk se ističe time što je, uz Bayern, jedini nogometni klub koji je dvaput bio u audijenciji kod pape Ivana Pavla II., dok je Dinamo posjetio papu Franju 2021. godine. Hrvatska nogometna reprezentacija također je bila na prijemu kod pape Franje 2024., uoči Europskog prvenstva.