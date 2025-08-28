Rijeka izjednačila najveći europski poraz

Podijeli :

via Guliver

Radmir Đalović će uz naslov prvaka Hrvatske ostati upamćen i kao čovjek koji je dva puta u Europi dobio pet komada

Iako su u Solun nosili 1:0, nogometaši hrvatskog prvaka teško su stradali na Tumbi.

Rijeka je tako drugo ljeto zaredom doživjela poraz od 5:0, što je izjednačenje najtežeg europskog poraza u povijesti riječke momčadi. Podsjećamo, aktualni hrvatski prvak prošle sezone je s 5:0 izgubio od ljubljanske Olimpije u uzvratnoj utakmici play-offa Konferencijske lige. I tada je na klupi Rijeke bio Radomir Đalović.

Rijeka će sutra doznati svojih šest protivnika u Konferencijskoj ligi.