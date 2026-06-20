Riera ekskluzivno za SK: ‘Ovo je prava istina o odlasku iz Eintrachta’

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AP Photo/Martin Meissner via Guliver

Prvi put nakon odlaska s klupe Eintrachta iz Frankfurta, Albert Riera je ekskluzivno za Sportklub otkrio pozadinu svog rastanka s klubom iz elitne Bundeslige.

Španjolac je našem kolegi Jaki Kozmelju iz slovenskog Sportkluba iskreno priznao da se u pogrešnom trenutku našao na pogrešnom mjestu, a povukao je i zanimljivu usporedbu u koju je upleo slavni holivudski par.

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Riera se ove zime iz slovenskog Celja preselio u Njemačku, gdje je zasjeo na klupu velikog Eintrachta iz Frankfurta, kluba koji svake sezone ima visoke ambicije kako u domaćem prvenstvu, tako i u Europi. Međutim, u posljednje vrijeme “orlovima” ne ide sve po planu, a momčad se ove sezone suočila s teškom krizom kada je u razdoblju između 22. studenog i 14. veljače upisala samo jednu jedinu pobjedu.

To je bilo razdoblje kada je vodstvo kluba nazvalo u Celje i iz Slovenije odvelo karizmatičnog stručnjaka s Mallorce. Njegov boravak u Frankfurtu bio je turbulentan. Trajao je tri mjeseca, odnosno 14 utakmica koje su donijele četiri pobjede, pet remija i pet poraza. Sve to skupa bilo je premalo da bi Riera nastavio svoj rad u Njemačkoj, a trofejni trener sada je otvoreno progovorio o razlozima koji su doveli do njegova odlaska.

“Odgovor je vrlo jednostavan. Govoriti loše o bilo kome u nogometu ne donosi puno toga dobrog. Biranim riječima mogu govoriti o sportskom direktoru koji me doveo (Markus Krösche, op. a.). Dobro smo surađivali, a i naš posljednji razgovor, kada smo se razišli, bio je pozitivan. Cijenio je moj rad i moj način razmišljanja te izrazio uvjerenje da ću u budućnosti ponovno voditi velike klube”, započeo je Riera.

U nastavku je ponudio vrlo slikovitu usporedbu:

“Jednostavno nismo bili jedno za drugo. Pogledajte, na primjer, prekrasnu Angelinu Jolie i šarmantnog Brada Pitta. Oboje su čudesni, ali nisu jedno za drugo. Zašto? Zato što nije sve u izgledu, odlučuju mali detalji o tome hoće li nešto funkcionirati ili ne. Iskreno, iza mene je iznimno iskustvo, a iskustvo ti nitko ne može oduzeti i ono je najbolji način za učenje. Došao sam na pogrešno mjesto u pogrešnom trenutku. To je realnost. Ne znam bi li netko drugi napravio posao bolje, to nikada nećemo saznati. Nakon pet tjedana, kada smo tri puta pobijedili, remizirali i izgubili od Bayerna 3:2, uslijedila je stanka nakon koje sam iz kadra izbacio jednog važnog nogometaša. Od tog trenutka započeo je problem Alberta Riere u Njemačkoj.”

Riera u Njemačkoj, ruku na srce, nije bio dobro prihvaćen. Njegove metode rada vrlo su jasne i on nikada ne popušta u svojim načelima i idejama, što svlačionica Frankfurta nije najbolje prihvatila. A u nogometu je uobičajeno da se nezadovoljstvo iz svlačionice brzo preseli u medije i među navijače.

“Dva su razloga zašto se ova priča nije uspješno završila. U tom su trenutku za klub bila važnija imena nego rezultati, a ujedno sam shvatio da u Eintracht neću moći dovesti profile igrača kakve želim u momčadi i kakve sam htio dovesti na ljeto. Politika kluba je takva da trener nema utjecaja na skauting i sastavljanje momčadi. To nije odgovarajuće okruženje za mene i znao sam da dugoročno ne možemo ostati zajedno”, objašnjava Riera.

Španjolski strateg bio je potpuno iskren i po pitanju igračkog kadra:

“Priča je počela dobro, primali smo manje golova nego prije, ali ja jednostavno nisam čovjek koji može promijeniti politiku kluba. Realnost je da je Frankfurt klub koji više prodaje nego što kupuje, prihvatio sam tu situaciju i shvatio da neću moći dovesti igrače koje želim. Ne radi se o tome da Frankfurt ima loše igrače, niti slučajno. Ali u toj momčadi nema niti jednog nogometaša kojeg bih poveo u svoj sljedeći projekt. U Celju ima više igrača koje bih poveo sa sobom u sljedeći klub nego u Eintrachtu.”

Iako je njegovo razdoblje u Njemačkoj bilo burno i kratko, Riera se na njega ne osvrće s lošim osjećajima, a kamoli s ljutnjom. Dovoljno je dugo u nogometu i dobro zna da su trenerske smjene sastavni dio posla.

“Htio sam promijeniti način na koji su igrali posljednje dvije i pol godine. Moj stil je potpuno drugačiji od onoga na što su igrači navikli, ali to ovdje nije bilo moguće. Zato je bilo bolje da se raziđemo. Rastali smo se u dobrim odnosima, bez ikakvih problema. Ako pogledamo rezultate, došao sam kad je momčad bila osma i otišao kad je bila osma. U 14 utakmica ostvarili smo četiri pobjede, četiri remija i pet poraza. Jasno, to nisu sjajni rezultati, to su prosječni rezultati. Ali prije nego što sam ja došao, momčad je u trinaest utakmica pobijedila samo jednom”, zaključio je Španjolac.