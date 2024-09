Sigur: ‘Ja sam Hrvat i Kanađanin, ali bilo je pravo vrijeme da donesem odluku’

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Niko Sigur (20) nedavno je odlučio igrati za rodnu Kanadu umjesto za hrvatsku A reprezentaciju.

Zlatko Dalić nije ga pozvao na okupljanje Hrvatske, a Sigur je prihvatio poziv kanadskog izbornika Jesseja Marscha za nadolazeće okupljanje.

Bočni igrač, koji također može igrati na poziciji srednjeg veznog, mogao bi debitirati za Kanadu u prijateljskoj utakmici protiv Sjedinjenih Američkih Država. Uoči susreta, Sigur je za TSN izjavio da se veseli upoznavanju novih suigrača nakon što je dobio Marschov poziv.

Pitali su ga je li mu bilo teško donijeti odluku o nastupanju za Kanadu. “Naravno da je odluka bila teška, ja sam Hrvat i Kanađanin. Igram u Hrvatskoj i igrao za sam njezinu U-21 reprezentaciju. Bilo je to daleko od lake odluke, ali htio sam i morao donijeti tu odluku, bilo je pravo vrijeme za nju. Sretan sam što me izbornik prihvatio. Uzbuđen sam zbog projekta i veselim se budućnosti. Svi mi imamo drugačije pozadine, ali dijelimo zajedničku stvar, a to je da smo radišni Kanađani. Naše obitelji imale su teške prošlosti, a svi smo u Kanadu došli za boljim životom. To za mene znači biti Kanađanin.”

Hajdukov nogometaš, koji je nastupao za Hrvatsku na Europskom U-21 prvenstvu, rođen je u Burnabyju i većinu svog života proveo je u Kanadi, što je utjecalo na njegovu odluku da igra za kanadsku reprezentaciju umjesto da čeka poziv izbornika Hrvatske. Iako mu je Dalić dao pretpoziv za Europsko prvenstvo u Njemačkoj, Sigur se odlučio za Kanadu.

Sigur je ranije igrao za Vancouver Whitecaps i Vaughan Azzurri u Kanadi te Radomlje u Sloveniji, Hajdukovom klubu partneru. U Hajduk je stigao 2022. godine i dosad je zabilježio 50 nastupa, postigao jedan gol i ostvario jednu asistenciju. Ugovor s klubom mu vrijedi do 2028., a Transfermarkt ga procjenjuje na četiri milijuna eura.