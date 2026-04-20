Sigur: Najdraža uspomena sa SP-a mi je gol Kanade protiv Hrvatske

Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Niko Sigur zaigrat će na Svjetskom prvenstvu u dresu Kanade, a uoči turnira je govorio za televiziju TSN.

Sigur se prisjetio riječi koje je uputio ocu kada je 2018. saznao da će se Svjetsko prvenstvo igrati i u Kanadi:

“Sjećam se da sam mu rekao da ću igrati za Kanadu na tom Svjetskom prvenstvu. I evo, sad ćemo odigrati dvije utakmice u mom rodnom gradu Vancouveru. Ali čim sam čuo da je Kanada domaćin, rekao sam si da moram biti u toj ekipi i da moram izaći na teren u dresu Kanade.”

Iako je kasnije promijenio reprezentativni smjer, Sigur je svoj prvi reprezentativni nastup upisao u hrvatskom dresu. Uoči ljeta 2023. dobio je paralelne pozive, od hrvatske U-21 reprezentacije i kanadske seniorske vrste, no odlučio je nastupiti za Hrvatsku na Europskom prvenstvu do 21 godine.

Uoči Europskog prvenstva 2024. Zlatko Dalić uvrstio ga je na širi popis reprezentacije, ali je u kolovozu iste godine Sigur donio odluku o promjeni sportskog državljanstva te se opredijelio za nastupanje za Kanadu. O svom odnosu s Hrvatskom rekao je:

“Tri osobe koje su odigrale veliku ulogu da dođem u Europu i dospijem ovdje gdje sam sad su Hrvati iz Kanade. Jako sam im zahvalan na svemu što su napravili za mene, zahvalan sam hrvatskim zajednicama u Vancouveru, Torontu i sada u Hrvatskoj.

Odrastao sam gledajući reprezentaciju, ponosan sam na svoje hrvatske korijene, ali osjećam se kao da sam kanadski Hrvat. Rođen sam ovdje, živio sam ovdje i igrao nogomet ovdje cijeli život, tako da sam se osjećao kao da dugujem Kanadi obući njezin dres.”

Novinar ga je upitao i može li se prisjetiti najdražeg trenutka sa Svjetskih prvenstava, na što je odgovorio:

“Najdraža uspomena sa svjetskih prvenstava mi je gol Kanade protiv Hrvatske. Bio sam u Hajduku, došao sam nekoliko mjeseci prije početka Svjetskog prvenstva. Suigrači su me dosta zezali”, prisjećao se Sigur i nastavio:

“Bio sam sa svojim američkim suigračem (Rokasom Pukštasem, op.a.), samo nas dvojica smo bili u sobi, a Hrvati su pokušali ući i gledati utakmicu s nama. Rekao sam im da ne mogu i da moraju ostati vani. Kada je Kanada zabila za 1:0… Nikad u životu nisam bio sretniji. Emocije su me preplavile, nisam mogao vjerovati.”

Zanimljivo je da je Sigur u travnju 2023. debitirao za prvu momčad Hajduka te u svibnju prihvatio poziv HNS-a i tada rekao:

“Hrvatska je domovina moje obitelji i zato želim u budućnosti nositi taj prekrasni hrvatski dres. Cijenim i volim Kanadu u kojoj sam živio i nogometno odrastao, ali osjećam da je ovo ispravna i najbolja odluka. Zahvaljujem Hrvatskom nogometnom savezu na iskazanoj želji da nastupam za Hrvatsku, Hajduku na prilici da se nogometno razvijam u Hrvatskoj te svojoj obitelji na velikoj podršci koju osjećam svakog dana. Iznimno se radujem predstavljanju Hrvatske koja je istinska svjetska nogometna velesila.”