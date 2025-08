Pudar za SK: Petkoviću – radi i šuti! Igra Hajduka od golmana je samoubojstvo

Podijeli :

Foto: Hajduk.hr / Robert Matić / Miro Gabela

Krenula je nova HNL avantura. Svi glavni favoriti ostvarili su pobjede na otvaranju nove sezone domaćeg loptanja. Na djelu smo vidjeli neke nove „face“, odličan novi Dinamo, malo teretnu Rijeku i Hajduk koji je pokazao da može i bez Livaje. No, utakmice 1. kola prokomentirao nam je uvijek britki Ivan Pudar. Bivša legendarna jedinica Bijelih krenuo je dvobojem na Opus Areni.

“Vidjeli smo jednu dobru, živu utakmicu punu ritma, jakog tempa. Osijek je dobro parirao Dinamu iako su nastupili bez trojice važnih karika, uključujući napadača Jakupovića. On im je bitan kao Livaja u Hajduku. Dinamo ima dugu klupu, pokupio je sve ono što vrijedi u hrvatskom nogometu. Moram reći da sam se malo i sam pitao prije početka prvenstva hoće li trener Kovačević uspjeti sve te nove igrače, a stiglo ih je mnoštvo, posložiti, da taj motor radi i funkcionira kvalitetno. Da legne igrač na igrača što se kaže, jer nitko od tih novih pojačanja nije prije skupa igrao, osim Istrinog dvojca Lisica – Valinčić. Ovaj potonji je odigrao jako dobro, uostalom ima kvalitetu zbog koje je došao u Maksimir, ali to će morati iskazivati u kontinuitetu. S druge strane imamo jednog Kulenovića koji je prošle sezone zabio 18 golova, nije bio standardan, a sada je ušao s klupe i odmah zabio. Tu je i mali Stojković koji je također ušao s klupe, i zabio. Stigao je i Bakrar, najavljuje se dolazak još jednog veznjaka (Zajc op.a.)…Slažem se da Dinamo igra Europu, da mu za borbu na svim frontovima treba širina uz kvalitetu, ali gomilanje igrača može biti i kontraproduktivno, ako izgubiš kontrolu iz ruku. Jel znaš, ljudi su čudni, svi ti igrači žele i misle da mogu i moraju igrati, a ne da sjede na klupi. Toga me jedino strah, da tako kažem, a to govorim i generalno za sve naše klubove.”

POVEZANO Junak Hajduka protiv Istre: ‘Neponovljiv je osjećaj zabiti na punom Poljudu’ Tomić: Poklonili smo Hajduku dva gola. Marešić? Još je uvijek naš igrač

Pudara pobjeda Hajduka nije odveć impresionirala.

“Hajduk je pobijedio, ali osobno nisam vidio ništa specijalno novo, posebno ne neku igru. Kada je stigao u Hajduk trener Garcia je izjavio da je zadovoljan igračkim kadrom, onda je prije dva dana kazao da mu trebaju pojačanja za Europu, i prvenstvo. Između te dvije izjave Hajduk je doveo petoricu igrača, Ivušića, Karačića, Pajazitija, Racija i Rebića, pa mi sada nije puno jasno. Redom su to kvalitetni igrači, plus Livaja, trebali bi letjeti po terenu. E sad, tko vodi momčad to je neko drugo pitanje.”

Za razliku od Gattusa novi šef struke Garcija insistira na tzv. „build up“ izgradnji igre od vratara, na pas igri, je li vidio nešto od toga protiv Istrijana?

“Takve su najave, ali ovo što radi da se uporno igra od golmana to je samoubojstvo! U redu je to igrati kada imaš takve igrače, ali kada nemaš igrače takvih sposobnosti onda je to meni posve pogrešno, i opasno, a tako je Hajduk primio gol. Znači, sam sebi pucaš u koljeno…nepotrebni eksperimenti, a znam da on od takvog stila neće odustati. Ok, to je radio u Istri, ali Istra je Istra, bili su 7., a ovdje se boriš za naslov prvaka. To se radi na pripremama, a ne u utakmicama koje moraš dobiti.”

Navijači su zadovoljni?

“Navijači vole strane trenere, najave o napadačkoj, pas igri…sada je to neko čudo, neka novost, ali ja osobno nisam vidio nikakvu posebnu igru. U redu, tek je početak sezone, ali radilo se cijelo ljeto nešto…”

Bijeli su krenuli s dvije pobjede, Zira i Istra?

“Jesu, ali kakve su to pobjede, čupanje do zadnjih trenutaka. Nema protoka lopte, puno se svodi na individualne akcije, i što je po meni najvažnije nema standardnosti do sada.”

Uskoro će u napadu Hajduka zaigrati tandem Livaja – Rebić što bi trebalo donijeti puno ofanzivniji nastup?

“Lijepo zvuči, sve ovisi o tome gdje će igrati, na kojoj poziciji, hoće li Rebić biti na krilu, ili neka druga pozicija, hoće li se podrediti momčadi, ili pokušavati rješavati sam…To je na treneru. Ali, čitam da je Rebić stigao nespreman, što je po meni nedopustivo. Zbog toga je i meni svojedobno propao angažman iz Portugala u Pescaru. Potpisao si na godinu dana, a kad ćeš se spremati, u zimskom periodu. Ma daj. Igrač mora biti najspremniji u pauzi, jer tada očekuje transfer, mora paziti o ozljedama…”

Pudar zato o jednom igraču Hajduka govori s posebnim komplimentima, na svoj način.

“Kalik je najbezobrazniji igrač lige, ali u onom pozitivnom smislu. On je po meni zalutao u HNL! Kalik je igrač za Serie A, za španjolsku La Ligu, za puno jaču ligu. On zna kada treba udrit’, kada se povući. Jednom sam rekao da je on kopija Gattusa, ali tehnički bolja verzija. Talijan je bio svjetski igrač, u svojim gabaritima, zadacima u Milanu. A da Hajduk ima više Kalika u momčadi bio bi puno jači.”

Rijeka nije ušla u šampionskom ritmu u novu sezonu?

“Po meni tamo vlada neka konfuzija, rekao bih da ima neke nesigurnosti. Otišli su neki igrači, neki novi su došli ali izgubila se ona čvrstina, kompaktnost, sigurnost. Osijek mi izgleda svježe, novi sportski direktor Alen Petrović radi dobar posao. I da se opet vratim na Garciju, on mora biti zahvalan samo jednoj osobi, a to je Saša Bjelanović koji u kontinuitetu radi odličan posao na mjestu sportskog direktora, i to je za trenera najvažnije. Goran Tomić je sad izgubio, ali zar zbog toga on nije dobar trener? Treba malo i vremena za neke stvari, pa ćemo biti svi pametniji, ali neke stvari se odmah vide.”

Za kraj smo Pudara pitali i za komentar dvije teme koje su punile novinske stupce, slučaj suca Dadića i Marića, te sukob na relaciji Bruno Petković – Zvonimir Boban?

“Što se sudaca tiče, pritisaka je uvijek bilo s raznih strana, pa se takav trend očito nastavio je i uoči ove sezone. A za Bobana i Petkovića ponajprije mislim da njihov razgovor, ma kakav bio nije ni smio izaći u javnost. Petković je pomalo tvrdoglav, i ponekad misli da je pametan u svemu. Ne želim mu pametovati, ali ti si igrač, radi svoj posao i šuti. Bio je navodno težak razgovor, pa šta onda, ako se treba pobiti, pobijte se, sve za dobrobit kluba, ali ponavljam takve stvari moraju ostati u četiri zida.”

Za kraj je Pudar malo „opleo“ i sedmu silu.

“Iznimno cijenim novinarsku struku, svakodnevno se čujem s dijelom vaših kolega, ali u puno stvari svojim napisima unose neke nepotrebne tenzije. Znam da morate raditi svoj posao, ali posebno me iritira sada u prijelaznom roku kada čitam svaki dan „da ovaj dolazi u Dinamo, ovaj sigurno u Hajduk, Rijeku…“, a onda od toga uglavnom nema ništa. Ali, očito se tako mora s čime se ja osobno ne slažem.”

I to je Pudar, slagali se s njim ili ne, britki jezik, od kritičkih osvrta nikad nije bježao, bez obzira o kome se radi.