Promjena u Ligi prvaka: Evo koji novitet uvodi Uefa u najelitnije natjecanje

Europski nogometni savez (UEFA) objavio je kako će od sezone 2027/28. uvesti dodatni novitet u kalendaru Lige prvaka, koja će započeti domaćom utakmicom branitelja naslova u zasebnom terminu.

Susret branitelja naslova igrao bi se u utorak, dok bi se sve ostale utakmice 1. kola igrale tijekom srijede i četvrtka.

Tako bi taj prvi susret bio poseban medijski događaj, kao što je to slučaj i u američkoj profesionalnoj ligi u američkom nogometu NFL, koja već niz godina počinje upravo domaćom utakmicom branitelja naslova i to u četvrtak, odnosno tri dana prije no što će se odigrati ostale utakmice 1. kola.

U pozadini ovakve odluke je i mogućnost dodatne zarade od prodaje televizijskih prava za naredno trogodišnje razdoblje koje će započeti upravo sa sezonom 2027/28.