Španjolci otkrili: Modrić je bio blizu oproštaja, a onda je stigao Bilić

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Luka Modrić još nije donio konačnu odluku o reprezentativnoj budućnosti, a dolazak Slavena Bilića na klupu Hrvatske mogao bi promijeniti njegov plan.

Prema pisanju španjolskog novinara Josea Félixa Díaza za AS, kapetan Vatrenih ozbiljno je razmatrao mogućnost oproštaja od nacionalnog dresa, no povratak izbornika kojemu vjeruje mogao bi ga zadržati u reprezentaciji.

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Modrić i Bilić već su surađivali tijekom prvog Bilićeva mandata od 2006. do 2012. godine, a njihov odnos prerastao je i nogometne okvire. Díaz navodi kako su njih dvojica ostali u kontaktu tijekom godina te su se redovito sastajali kada bi Bilić boravio u Madridu.

Španjolski novinar tvrdi i kako je Modrić bio upoznat s Bilićevim razgovorima oko preuzimanja reprezentacije te da nije zatvorio vrata nastavku igranja za Hrvatsku ako upravo on postane novi izbornik. Nakon što je Bilić službeno preuzeo Vatrene, mogućnost Modrićeva ostanka ponovno je otvorena.