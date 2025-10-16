Problemi za Tudorov Juventus: Uefa protiv njih pokrenula postupak!

Podijeli :

Marco Steinbrenner/DeFodi Images via Guliver

Juventus je potvrdio da je UEFA protiv njih pokrenula postupak zbog kršenja financijskog fair playa te očekuje novčanu kaznu.

Juventus očekuje kaznu zbog kršenja UEFA-inih pravila, što bi moglo dovesti do zabrane ili ograničenja potpisivanja novih igrača u sezoni 2026./27., izvijestili su talijanski mediji.

Crno-bijeli su potvrdili kršenje u izjavi vezanoj uz objavu bilance za financijsku godinu koja završava 30. lipnja 2025., budući da je dokumentacija uključivala potvrdu da je klub prekršio parametar Uredbe o zaradi igrača.

Juventus je 18. rujna primio potvrdu od UEFA-e da je protiv kluba pokrenut postupak zbog potencijalnih kršenja pravila u razdobljima 2022./23. i 2024./25.

Ishod postupka očekuje se u proljeće 2026. i mogao bi dovesti do novčane kazne, koja ne bi bila velika. Više bi zabrinjavalo uvođenje ograničenja na potpisivanje novih igrača za UEFA-ina natjecanja.

Torinski klub ponovio je u izjavi da nije bilo daljnjih značajnih kršenja pravila financijskog fair playa.

Klub se pridržavao omjera troškova igrača od 80 posto za 2024. godinu i na putu je da ispuni ograničenje od 70 posto za 2025. godinu.

Juventus je ispao iz Konferencijske lige za sezonu 2024./25., što im je omogućilo da izbjegnu financijske nepravilnosti koje su dovele do oduzimanja bodova u Serie A.