Englezi: Juventus je pripremio zamjenu za Tudora

Podijeli :

Daniele Buffa via Guliver

Juventus je jedina neporažena momčad u prvih šest kola talijanskog prvenstva, no engleski mediji pišu da je vodstvo kluba nezadovoljno trenutačnom formom momčadi.

Goal.com tako tvrdi da iz Torina pozorno prate rad Enza Maresce u Chelseaju te da je on potencijalna zamjena za Igora Tudora ne poprave li se rezultati. Objašnjavaju da Talijani navodno ne namjeravaju preko noći smijeniti hrvatskog stručnjaka, ali žele imati spremnu zamjenu ukoliko zatreba.

Momčad je sjajno otvorila prvenstvo s tri pobjede, a nakon toga su uslijedili remiji s Veronom, Atalantom i Milanom.

“Juventus je dao podršku Tudoru, ali morat će se pokazati u narednim utakmicama. Prvi veliki test bit će mu ovog vikenda protiv Coma, koji igra odlično pod Cescom Fabregasom”, piše Goal.com.

Maresca je trenutno trener Chelseaja koji je na sedmom mjestu Premier lige.