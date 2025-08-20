Problemi za Livakovića: Fenerbahče mu poručio da pronađe novi klub

Podijeli :

xSeskimphotox via Guliver

Prema turskim medijima, Dominik Livaković više nije u planovima Josea Mourinha u Fenerbahčeu. Portugalski trener navodno je jasno dao do znanja hrvatskom golmanu da do kraja prijelaznog roka mora potražiti novu sredinu, što dodatno komplicira situaciju pred Svjetsko prvenstvo za stožer Zlatka Dalića.

Informaciju je prenio novinar Ertan Süzgün, navodeći kako Mourinho prednost daje domaćem vrataru Irfanu Canu Egribayatu. Osim toga, pravila turske lige o ograničenju broja stranih igrača dodatno smanjuju šanse Livakovića da ostane prvi golman. Prema medijskim izvještajima, poruka koju je dobio bila je jasna: „Pronađi si novi klub.“

Turski mediji iznenađeni: Za Livakovića zainteresiran velikan Fenerbahče želi Realovog Lunina, u razmjeni su Kraljevima ponudili Livakovića?

Livaković je u Fenerbahče stigao ljeto 2023. iz Dinama za 6,6 milijuna eura i ubrzo postao prvi vratar i jedan od omiljenih igrača navijača. Međutim, ozljeda bedrenog mišića početkom prošle godine značajno je utjecala na njegov status. Nakon oporavka, Egribayat je preuzeo mjesto u prvom sastavu, a Livaković je prošlu sezonu završio s tek šest nastupa. Njegov posljednji službeni nastup zabilježen je u svibnju, dok je u uvodnim utakmicama ove sezone bio rezerva.

Situacija predstavlja problem i za hrvatsku reprezentaciju, budući da prvi golman Vatrenih ne dobiva redovite minute u klubu. Trener golmana Marjan Mrmić potvrdio je zabrinutost, naglasivši da je Livaković sam priznao kako nije u planovima Mourinha te da bi transfer bio najbolje rješenje.

Iako je izbornik Zlatko Dalić u ponedjeljak objavio popis reprezentativaca, na kojem je Livaković očekivano prisutan, poznato je da Dalić preferira igrače koji redovito nastupaju u svojim klubovima. Fenerbahče je navodno spreman pustiti ga čim stigne konkretna ponuda.

Spominjali su se klubovi poput Monaca i Milana, ali bez konkretne realizacije, dok je West Ham razmatrao samo ulogu pričuvnog vratara. Livaković je navodno pregovarao i sa Sevillom te kijevskim Dinamom, a spominjao se i mogući povratak u Dinamo.

Trenutno je jasno da, ako želi zadržati status prvog vratara hrvatske reprezentacije, Livaković mora pronaći klub u kojem će redovito braniti.