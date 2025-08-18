Turski mediji iznenađeni: Za Livakovića zainteresiran velikan

Podijeli :

Seskimphoto via Guliver

Dominik Livaković već mjesecima zauzima naslovnice turskih medija. Hrvatski reprezentativni vratar pao je u drugi plan kod Josea Mourinha, koji prednost između stativa daje İrfanu Canu Eğribayatu (27). Iako ga s Fenerbahčeom veže ugovor do 2027., njegovo se ime povezivalo s brojnim europskim klubovima poput Milana, Monaca, Seville, Olympiacosa i West Hama, a čak se spominjao i povratak u Dinamo Zagreb.

Unatoč svemu, službenih ponuda za njega još nema. Turski portal Sporx sada otkriva novo ime u igri, Dinamo Kijev, uz napomenu da se radi o “iznenađenju”. Prema njihovim informacijama, ukrajinski prvak ovog bi tjedna trebao poslati konkretnu ponudu, dok Fenerbahče za Livakovića traži deset milijuna eura. Sporx dodaje da su menadžeri hrvatskog golmana ranije nudili Milanu, Monacu i Sevilli, ali interes iz tih klubova nije postojao.

Fenerbahče želi Realovog Lunina, u razmjeni su Kraljevima ponudili Livakovića? Livaković sve bliži Dinamu? ‘Dva važna uvjeta su zadovoljena’

Livaković je u Fenerbahče stigao ljeta 2023. iz Dinama za 6.7 milijuna eura. Od tada je skupio 72 nastupa, 26 puta zadržao mrežu netaknutom te primio 78 pogodaka. Njegova trenutna tržišna vrijednost na Transfermarktu procijenjena je na devet milijuna eura. U karijeri je branio i za NK Zagreb, dok u dresu hrvatske reprezentacije ima 66 nastupa, uz srebro sa SP-a u Rusiji 2018. i broncu iz Katara 2022.

Dinamo Kijev, koji je prošle sezone osvojio ukrajinsko prvenstvo s tri boda prednosti ispred Oleksandrije, novu je sezonu otvorio s tri pobjede u tri kola. Nakon ispadanja od Pafosa u kvalifikacijama za Ligu prvaka, čeka ga dvoboj protiv Maccabija iz Tel Aviva za ulazak u Europsku ligu. U slučaju poraza, igrat će u Konferencijskoj ligi. Momčad vodi Oleksandar Šovkovskij, a njezina tržišna vrijednost procijenjena je na 90.6 milijuna eura.