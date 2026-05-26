Preokret u slučaju Vušković: Hrvatski dragulj vraća se u HSV i igrat će s bratom?

Bundesliga 26. svi 202619:56 0 komentara
xTobiasxWentzellx via Guliver Image

Iako se nakon odlične sezone u HSV-u vratio u Tottenham, Luka Vušković mogao bi ponovno završiti u Hamburgu.

Prema pisanju Independenta, londonski klub planira produljiti ugovor s mladim hrvatskim stoperom uz bolje financijske uvjete, a zatim ga poslati na novu jednogodišnju posudbu u Njemačku.

U Tottenhamu smatraju da je nastavak razvoja u istoj sredini najbolja opcija za 18-godišnjeg braniča, čija je tržišna vrijednost nakon sjajnih nastupa porasla na čak 60 milijuna eura prema Transfermarktu.

Dodatan razlog mogućeg povratka u HSV je i njegov brat Mario Vušković, kojem uskoro završava suspenzija zbog dopinga pa bi braća sljedeće sezone mogla zajedno igrati u obrani njemačkog kluba.

Luka Vušković iza sebe ima odličnu sezonu u kojoj je za HSV upisao 30 nastupa, šest pogodaka i jednu asistenciju te se prometnuo u jednog od najtalentiranijih mladih stopera Europe.

