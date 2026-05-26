Dinamo se oprostio od umirovljenog stopera čiju su karijeru obilježile ozljede

Bivši stoper Dinama Dino Perić završio je profesionalnu karijeru u 31. godini nakon brojnih problema s ozljedama koje su ga posljednjih sezona udaljile od terena.
Hrvatski prvak nije mu ponudio novi ugovor po isteku suradnje, a od njega se oprostio emotivnom objavom na društvenim mrežama.
“Hvala na svemu, Dino! Naš Dino Perić debitirao je za prvu momčad Dinama još prije 12 godina u prijateljskoj utakmici protiv Širokog Brijega. Dvije godine kasnije upisao je i prve minute u HNL-u, a u narednih deset godina s Dinamom je osvojio čak 15 trofeja: osam naslova prvaka Hrvatske, četiri Hrvatska nogometna kupa i tri Hrvatska nogometna superkupa. Na svim nastupima, na više od tucet trofeja i brojnim uspjesima kojih ćemo se zauvijek rado prisjećati – hvala ti!”, poručili su iz Dinama.
Perić je u Maksimir stigao iz Osijeka 2013. godine, a kroz posudbe u Sesvetama i Lokomotivi izborio je mjesto u prvoj momčadi. Tijekom godina postao je važan dio Dinamove obrane i generacije koja je dominirala domaćim nogometom te igrala zapažene europske utakmice.
Za Dinamo je odigrao 184 službene utakmice uz 15 pogodaka i sedam asistencija, a osvojio je ukupno 15 trofeja. Upisao je i dva nastupa za hrvatsku reprezentaciju.
Posljednji službeni nastup imao je 1. prosinca 2024. godine u porazu 1:0 protiv Hajduka na Poljudu, kada ga je trener Nenad Bjelica uveo u završnici susreta.
