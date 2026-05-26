Izborili Bundesligu treći put u povijesti pa poručili: ‘Bit ćemo pijani danas, sutra i prekosutra’

Paderborn je izborio povratak u Bundesliga nakon dramatične pobjede protiv Wolfsburga rezultatom 2:1 poslije produžetaka u uzvratnoj utakmici doigravanja. Klub iz Istočne Vestfalije tako je treći put u povijesti osigurao mjesto među njemačkom elitom, prvi put nakon 2020. godine.

Dvoboj nije dobro počeo za domaćine jer je već u trećoj minuti Dženan Pejčinović doveo Wolfsburg u vodstvo. Situacija se promijenila u 14. minuti kada je Joakim Mæhle zaradio drugi žuti karton i ostavio goste s igračem manje. Paderborn je brojčanu prednost iskoristio pred kraj prvog dijela, kada je Filip Bilbija pogodio za izjednačenje.

Do kraja regularnog dijela mreže su mirovale, iako je domaća momčad imala nekoliko velikih prilika. Iskusni Sven Michel u sudačkoj nadoknadi pogodio je vratnicu, pa je odluka pala tek u produžecima. Trenutak odluke dogodio se u 100. minuti, kada je Laurin Curda zabio za 2:1 i izazvao erupciju oduševljenja na stadionu.

Nakon posljednjeg zvižduka uslijedilo je veliko slavlje. Igrači su potrčali prema tribinama, a navijači su ubrzo pozvani da im se pridruže na travnjaku.

“Dođite na teren, slavite s nama, Paderborn je u prvoj ligi!”, čulo se preko razglasa dok su emocije preplavile stadion. Mnogi navijači i igrači nisu skrivali suze radosnice.

“Samo sam plakao, nisam mogao kontrolirati svoje emocije”, priznao je Ruben Müller za Sat.1.

“Posljednjih 20 minuta više nisam mogao, tada sam i briznuo u plač. Bili smo relativno sigurni da možemo preokrenuti stvari u 120 minuta.”

Slavlje se nastavilo i nakon utakmice, a igrači i stručni stožer već su planirali višednevnu feštu.

“Danas smo svi partijaneri. Idem posvuda i bit ću svugdje prisutan”, rekao je vratar Dennis Seimen. Michel je dodao:

“Večeras će fešta trajati jako, jako dugo – do sutra i još mnogo, mnogo duže.”

Napadač je imao posebnu poruku za trenera Ralfa Kettemanna, poručivši kako se mora “potpuno razbiti od pijanstva i slavlja”, uz šalu:

“Odvest ću ga i u bolnicu. Potpuno mi je svejedno, ali on se mora potpuno razbiti od slavlja.”

Trener je spremno prihvatio atmosferu euforije i izjavio:

“Najvažnija odluka je da danas pijemo i da se razbijemo od slavlja. I sutra također. I prekosutra vjerojatno također. I preprekosutra vjerojatno opet.”

Na pitanje hoće li sudjelovati u pregovorima oko ugovora sljedeći dan, odgovorio je:

“Nipošto, bit ću potpuno pijan.”

Mika Baur otkrio je i interno pravilo slavlja riječima: “Svi goli do pasa”, dok je trener kasnije pojasnio da to vrijedi “tek od ponoći”.

Kako su se emocije polako smirivale, igrači su pokušavali postati svjesni veličine uspjeha.

“Ono što smo danas postigli, shvatit ćemo tek za mnogo, mnogo godina. Mi smo sjajna momčad”, rekao je Michel.

Strijelac odlučujućeg gola Curda priznao je:

“Još uvijek ne mogu vjerovati što se ovdje događa. To se inače vidi samo na televiziji, a odjednom si usred toga. Kao mali dječak, to je san i sada se ostvaruje.”

Dodao je i kako ga uskoro očekuje još jedno veliko slavlje:

“U petak imam još vlastito vjenčanje za proslaviti. Zato je raspored malo natrpan.”

Kettemann je naglasio koliko je uspjeh poseban, istaknuvši da su u početnoj postavi igrala čak četvorica nogometaša bez iskustva igranja u 2. Bundesligi.

“Trebat će mi barem jedna noć da to shvatim”, rekao je trener, dok je službeni prijem u gradskoj vijećnici najavljen za utorak.

