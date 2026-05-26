Hrvatski protivnik na Svjetskom prvenstvu objavio konačan popis igrača

FIFA World Cup 26. svi 2026
REUTERS/Aris Martinez via Guliver

Izbornik Paname Thomas Christiansen objavio je konačan popis od 26 igrača za Svjetsko prvenstvo 2026., na kojem će ta reprezentacija drugi put u povijesti nastupiti na najvećoj nogometnoj smotri.

Panama će igrati u skupini L zajedno s Hrvatskom, Engleskom i Ganom. Prvi susret očekuje ih 18. lipnja protiv Gane u Torontu, dok će protiv Vatrenih igrati 24. lipnja na istom stadionu. Grupnu fazu zaključit će ogledom s Engleskom u East Rutherfordu.

Najviše pažnje privukao je poziv veznjaku Adalbertu Carrasquilli, koji je nedavno ozlijedio preponu u finalu meksičkog prvenstva, no liječnici vjeruju da će biti spreman za početak turnira.

Među najiskusnijim imenima na popisu nalaze se Anibal Godoy, Eric Davis, Fidel Escobar i veteran Alberto Quintero, dok je dio navijača nezadovoljan izostankom mlađih igrača, posebno 18-godišnjeg Kadira Barríe.

Uoči početka Svjetskog prvenstva Panama će odigrati i tri pripremne utakmice, protiv Brazila, Dominikanske Republike te Bosne i Hercegovine.

Konačan popis od 26 igrača

Vratari: Orlando Mosquera (Al-Fayha), Luis Mejía (Nacional), César Samudio (Marathon)

Braniči: César Blackman (Slovan Bratislava), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira), Michael Amir Murillo (Besiktas), Fidel Escobar (Saprissa), Andrés Andrade (LASK), Edgardo Fariña (Nizhny Novgorod), José Córdoba (Norwich City), Eric Davis (Plaza Amador), Jiovany Ramos (Puerto Cabello), Roderick Miller (Turan Tovuz)

Veznjaci: Aníbal Godoy (San Diego FC), Adalberto Carrasquilla (Pumas), Carlos Harvey (Minnesota United), Cristian Martínez (Kiryat Shmona), José Luis Rodríguez (FC Juarez), César Yanis (Cobresal), Yoel Bárcenas (Mazatlán), Alberto Quintero (Plaza Amador), Azarías Londoño (Universidad Catolica)

Napadači: Ismael Díaz (León), Cecilio Waterman (Universidad de Concepción), José Fajardo (Universidad Catolica), Tomás Rodríguez (Saprissa)

