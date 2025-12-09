Preokret oko Livakovića? Umjesto u Dinamo, mogao bi u Serie A

Podijeli :

Maciej Rogowski via Guliver

Nastavljaju se šuškanja oko transfera Dominika Livakovića.

Livaković je trenutno na posudbi u španjolskoj Gironi iz Fenerbahčea, ali ove sezone tamo nije branio ni minute. Uz šuškanja da dolazi u Dinamo, što očito još nije gotova stvar, pojavio se interes i iz Lige petice.

Težak poraz Girone u La Ligi, Livaković ponovno na klupi

Talijanska Genoa pojavila se kao ozbiljna mogućnost. Talijanski mediji navode da bi prelazak u Genou mogao biti logičan korak, s obzirom na to da hrvatski golman traži minutažu kako bi spasio sezonu. No, ostaje pitanje kakvu bi poziciju imao u klubu iz Serie A i bi li dobio ulogu prvog golmana, jer, jednom se već s time ‘opekao’.

Livaković prema pravilima može braniti za još jedan klub. Pravila dopuštaju najviše dvije registracije u jednoj sezoni, što mu otvara prostor za transfer tijekom siječnja.