Preminuo 21-godišnji Billy Vigar, bivši talent Arsenala

xFrankiexOKeeffe/PPAUK

Engleski nogomet potresla je tragična vijest o smrti 21-godišnjeg Billyja Vigara, bivšeg člana omladinske škole Arsenala. Njegov aktualni klub Chichester City potvrdio je da je mladi igrač preminuo od posljedica teške ozljede zadobivene početkom mjeseca, prenosi GiveMeSport.

Vigar je nakon nesretnog sudara tijekom utakmice Isthmian Premier lige protiv Wingatea i Finchleyja završio u induciranoj komi. Do incidenta je došlo kada je klizeći pokušao spasiti loptu koja je išla izvan terena, pri čemu je glavom udario u betonski zid uz igralište. Susret je odmah prekinut, a nogometaš je helikopterom prebačen u londonsku bolnicu.

Liječnici su dijagnosticirali ozbiljnu ozljedu mozga. Unatoč hitnoj operaciji i velikom trudu medicinskog osoblja, Vigar je u četvrtak ujutro izgubio životnu bitku. Klub je objavio tužnu vijest i prenio riječi njegove obitelji, koja je zamolila za privatnost u ovom teškom razdoblju.

Brojni klubovi i institucije oprostili su se od mladog igrača. Derby County, u kojem je igrao na posudbi u sezoni 2022./23., poručio je: “Svi u Derby Countyju duboko su ožalošćeni smrću Billyja Vigara. Misli cijelog kluba su uz njegovu obitelj i prijatelje u ovom iznimno teškom trenutku.”

Sućut je izrazio i Engleski nogometni savez (FA): “Shrvani smo viješću da je Billy Vigar preminuo. Izražavamo iskrenu sućut njegovoj obitelji, prijateljima, voljenima i svima u Chichester City FC-u u ovom nevjerojatno teškom trenutku.”

Obitelj Vigar obratila se javnosti preko klupskih kanala: “Nakon što je prošle subote zadobio značajnu ozljedu mozga, Billy je stavljen u induciranu komu. U utorak je podvrgnut operaciji kako bi mu se povećale šanse za oporavak. Iako je zahvat pomogao, ozljeda je bila preteška i Billy je preminuo u četvrtak ujutro. Reakcije na prvotnu vijest pokazale su koliko je bio voljen i cijenjen u sportu. Obitelj je shrvana što se ovo dogodilo dok je igrao igru koju je najviše volio.”