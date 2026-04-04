Zvijezda Cityja potpisuje za Real? Guardiola: Ne sjećam se igrača koji je odbio tu priliku

U četvrtfinalu engleskog FA kupa danas se igra veliki derbi između Manchester Cityja i Liverpoola.
City ulazi u utakmicu nakon osvajanja Carabao kupa, ali i ispadanja iz Lige prvaka od Reala, dok je Liverpool osigurao prolazak u istoj konkurenciji pobjedom protiv Galatasaraya.
U domaćem prvenstvu City se još bori za naslov s Arsenalom, dok je Liverpool odavno izvan te utrke. U fokusu su i ljetne promjene u momčadi, a posebno se spekulira o budućnosti ključnog veznjaka Rodrija.
Pep Guardiola je dao naslutiti mogući rasplet:
“Ne mogu se sjetiti igrača koji bi odbio priliku zaigrati za Real Madrid. Potpuno to razumijem. On je rođen u Španjolskoj, pa… Želio bih da Rodri ostane s nama što je dulje moguće jer je nevjerojatan, vrhunski igrač, ali svatko u životu bira ono što je za njega najbolje.”
Izjava sugerira da bi španjolski veznjak i osvajač Zlatne lopte za 2024. mogao na kraju sezone ostvariti transfer u Real Madrid, klub koji je nedavno eliminirao City iz Lige prvaka.
