VIDEO / Tottenham u ogromnim problemima: Po prvi put je u zoni ispadanja

West Ham je u 32. kolu Premier lige upisao uvjerljivu pobjedu 4:0 protiv posljednjeplasiranih Wolvesa i tako osvojio iznimno važne bodove u borbi za ostanak. Dvostruki strijelci bili su Valentin Castellanos i Konstantinos Mavropanos.
Ova pobjeda donijela je veliki pomak na ljestvici. West Ham je s 18. mjesta skočio na 17. i izašao iz zone ispadanja.
To je ujedno značilo loše vijesti za Tottenham, koji je prvi put ove sezone pao među posljednje tri momčadi. Londonski klub sada traži izlaz iz krize, a priliku za bijeg imat će u nedjelju kada gostuje kod Sunderlanda.
Do kraja prvenstva ostalo je još šest utakmica, a u borbi za opstanak nalaze se Tottenham (30 bodova), West Ham i Nottingham Forest (po 32) te Leeds (33), pri čemu će samo jedna momčad ispasti iz lige.
