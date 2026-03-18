VIDEO / Pogledajte kako je Neymar reagirao kad je saznao da neće igrati protiv Hrvatske

Screenshot: YouTube

Neymar (34) nije se našao na popisu izbornika Carla Ancelottija za prijateljske utakmice Brazila protiv Francuske i Hrvatske krajem ovog mjeseca.

Najbolji strijelac u povijesti reprezentacije objavio je na svom YouTube kanalu video u kojem pokazuje reakciju na izostanak.

Tijekom čitanja popisa uživo, Neymar se nasmijao i upitao: “Hej Ancelotti, a što je sa mnom?”Dodao je:“Naravno, tužan sam, ali nastavit ću bodriti reprezentaciju. Sve je u redu, nastavit ću raditi i bit ću spreman ako dobijem priliku.”

“Hey Ancelotti… what about me?” 💔 Neymar’s 𝒓𝒆𝒂𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 to Brazil final list exclusion ❌🇧🇷 🎥 @Neymarjr YT channel pic.twitter.com/e15stdQoxR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 18, 2026

Podsjetimo, Neymar se prošlog ljeta vratio u Santos, a u prosincu je prošao operaciju koljena. Nakon oporavka odigrao je četiri utakmice, u kojima je postigao dva gola i upisao dvije asistencije.