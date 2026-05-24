VIDEO / Kraj jedne ere, pogledajte emotivan oproštaj Salaha od Anfielda i Liverpoola

Nogomet 24. svi 202619:01 > 19:10 0 komentara

Mohamed Salah je zamijenjen tijekom utakmice Liverpoola protiv Brentforda, čime je službeno završila njegova sjajna karijera u klubu.

U svom posljednjem nastupu, egipatska legenda je asistirao Curtisu Jonesu, pomažući Liverpoolu da ostvari rano vodstvo u utakmici.

Salahov utjecaj na Liverpool bio je ogroman, s brojnim rekordima i nagradama tijekom njegove karijere. Njegov odlazak ostavit će značajnu prazninu u momčadi.

