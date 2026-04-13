VIDEO / Wawrinka izgubio u prvom kolu Barcelone pa se rasplakao u govoru nakon meča

U ponedjeljak je u prvom kolu ATP 500 turnira u Barcelonu Stan Wawrinka upisao poraz od 2-1 u setovima protiv Britanca Camerona Norrieja. Švicarcu je ovo posljednja sezona u karijeri pa na svakom turniru dobije određenu počast. Tako je bilo i u Kataloniji gdje je nakon poraza održao govor u kojem se i rasplakao. Govorio je o tome kako je 2001. godine gledao tu sjajne igrače te da je mnogo trenirao na španjolskom tlu. Iza Wawrinke ostaju brojni naslovi, a posebno se ističu osvojeni Grand Slamovi, njih tri, po jedan u Australian Openu, Roland Garrosu i US Openu.

