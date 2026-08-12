Bivši igrač Dinama izbačen iz momčadi, Poljaci ga više ne žele

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Goran Mehkek CROPIX via Guliver

Informaciju je objavio Kamil Głębocki s lokalnog portala naWylot.tv, koji prati Raków. "U posljednje vrijeme bilo je mnogo zamjerki na ponašanje i pristup Hrvata, kao i na njegov utjecaj na momčad", napisao je Głębocki, dodavši da Bulatov povratak u momčad nije isključen ako promijeni pristup.

Marko Bulat (24), bivši veznjak Dinama, udaljen je iz prve momčadi Rakówa Częstochowe te neće putovati u Švedsku na uzvrat trećeg pretkola Konferencijske lige protiv Hammarbyja. Nije riječ o ozljedi, već o odluci kluba zbog nezadovoljstva njegovim ponašanjem i pristupom.

Informaciju je objavio Kamil Głębocki s lokalnog portala naWylot.tv, koji prati Raków.

“U posljednje vrijeme bilo je mnogo zamjerki na ponašanje i pristup Hrvata, kao i na njegov utjecaj na momčad”, napisao je Głębocki, dodavši da Bulatov povratak u momčad nije isključen ako promijeni pristup.

Poljski novinar naglasio je i da situacija zasad nije povezana s transferom.

“Ovdje se ne radi o transferu. Imam dojam da mu se više baš i ne igra nogomet”, napisao je.

Bulatov pristup bio je pod povećalom i nakon prve utakmice protiv Hammarbyja, koja je završila 0:0. Poznati poljski komentator Mateusz Borek tada je kritizirao njegovu reakciju u obrambenoj fazi.

“U nekim trenucima Bulat se u 25. minuti kreće kao da je 119. minuta. Zapravo nema ni pokušaja da nekome priđe”, rekao je Borek.

Raków je Bulata doveo iz Dinama u kolovozu 2025. za oko 800 tisuća eura, nakon što se dugo borio za njegov potpis. Hrvatski veznjak dobio je ugovor do ljeta 2030. godine.

U prvoj sezoni brzo je izborio mjesto u početnoj postavi, ali je kasnije izgubio minutažu. U drugom dijelu sezone ponovno je pronašao formu te je sezonu završio s 43 nastupa, tri gola i pet asistencija. Ukupno je za Raków odigrao 47 utakmica, uz četiri pogotka i šest asistencija.

Dinamo ga platio 2,2 milijuna eura

Bulat je ponikao u Šibeniku, a Dinamo ga je u siječnju 2021. doveo za oko 2,2 milijuna eura. Za Modre je odigrao 87 službenih utakmica, zabio osam golova i upisao deset asistencija te osvojio tri prvenstva, Kup i dva Superkupa.

Posebno je bio poznat po izvođenju prekida, a jedan od njegovih najpamtljivijih pogodaka bio je slobodnjak protiv AEK-a u kvalifikacijama Lige prvaka 2023. godine.

Ipak, nikad se nije potpuno ustalio kao nezamjenjivi prvotimac. Sezonu 2024./25. proveo je na posudbi u Standardu kod Ivana Leke, koji nije iskoristio opciju otkupa. Bulat se vratio u Dinamo, a potom je prošlog ljeta prodan Rakówu –